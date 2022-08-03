أمين الفتوى: الحديث عن حساب الله للإنسان إذا سب الناس في سره «تشدد»

قال عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ما يدور في الصدور من الوساوس أو الشتم تجاه شخص معين هو غليان صدر نتيجة مرض أو غضب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" الذي يُقدمه الإعلامي تامر أمين، عبر شاشة "النهار"، مساء الأربعاء: "من رحمة الله بعباده أن الله لا يحاسب على ما في الصدورأو المكتوم بداخل النفس".

وتابع: "الشخص ممكن يقعد مع حد وصدره بيغل منه.. هذه ليست فتوى للناس على الشتم في سرهم، بل نقول لهم اجعلوا السر مثل العلانية".

وأشار إلى أنه يجب تعلم الناس تهذيب طبائعهم، معتبرا أن الحديث عن حساب الله لل إنسان إذا سب الناس في سره هو تشدد.