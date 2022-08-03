محافظ كفر الشيخ يتابع نقل مريض إلى القاهرة عقب استجابة الرئيس السيسي

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، منذ قليل، نقل سيارة إسعاف مجهزة لـ "فايز فاروق حلمي، رئيس قسم صيانة الأجهزة الطبية بالإدارة الصحية بقلين، والذي استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لمناشدته، والتي عرضتها عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" عبر قناة صدى البلد.



وقدم فايز فاروق حلمي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستجابته السريعة له لوضع حد لمعاناته التي استمرت 30 سنة كاملة، وإجراء العملية الجراحية التي يحتاجها في القلب.



كما وجه الشكر لمحافظ كفر الشيخ، ووكيل وزارة الصحة، ولمدير مرفق إسعاف كفر الشيخ، لمتابعتهم المستمرة إضافة لتخصيص سيارة مجهزة لنقله لمستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي.



وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن هناك متابعة من كل أجهزة الدولة منذ استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لـ "فايز فاروق حلمي" لتلقي العلاج بمستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي بالقاهرة، لبدء رحلة العلاج.



ووجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاستجابته الدائمة للمواطنين لتقديم كل الخدمات الطبية للمرضى، إضافة للمبادرات التي أطلقها الرئيس عبر السنوات الماضية لعلاج ملايين الحالات، وتقديم كل الخدمات الطبية لهم.



يذكر أن فايز فاروق حلمي، الشهير بـ "هاني سعفان"، مصاب بالحمى الروماتيزمية، وكان سنة تجاوز العشرين وهو ما يمنعه من الحصول على الحقنة، وقبل 5 أعوام اكتشف أنه يعاني من تضخم في عضلة القلب، وتضعف مع مرور الوقت، وإذا وصلت لنسبة معينة لن يتمكن من إجراء عملية جراحية.



وتضاعف المرض فأصبح لا يمكنه أن يمشي خطوتين، أو يصعد السلم إلا وأن يركب الجهاز لتفادي تعرضه لأزمة صحية، موضحًا أن تكلفة العملية الجراحية تصل لربع مليون جنيه، ولا يقدر على تحملها نظرًا لأنه يعول أسرة مكونة من 4 أفراد.