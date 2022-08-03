نائب بريطاني: منع شركة باين من المنافسة على العقود الحكومية هو سابقة مهمة

قال النائب البريطاني بيتر هاين، إن حظرا فرضته الحكومة على منافسة شركة باين آند كو على العقود الحكومية يشكل سابقة مهمة للتعامل مع الشركات التي يثبت أنها ساعدت في الفساد في الخارج.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء، خلصت لجنة قضائية في جنوب إفريقيا هذا العام إلى أن شركة الاستشارات العالمية على صلة بفساد وقع في الدولة خلال ولاية الرئيس السابق جاكوب زوما، وهو ما يتعلق تحديدا بالعمل في وكالة الضرائب الوطنية.

ودعا الناشط المخضرم المناهض للفصل العنصري هاين هاسلونج إلى معاقبة الشركة وغيرها من الشركات الدولية التي تورطت في الممارسة المعروفة محليا باسم الاستيلاء على الدولة.

ووفقا لخطاب نشرت فاينانشال تايمز تقريرا عنه وأكدته بلومبرج، قال وزير شؤون الكفاءة الحكومية جاكوب ريس-موج للشريك في إدارة باين في المملكة المتحدة جيمس هادلي، إنه تم منع باين من تقديم عطاءات للحصول على عقود حكومية في بريطانيا لمدة ثلاث سنوات لأنها "مدانة بسوء السلوك المهني الجسيم، ما يجعل نزاهتها موضع شك".