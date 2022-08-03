ضحايا العمل القسري الكوريين الجنوبيين يقاطعون المحادثات مع الحكومة

نقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، اليوم الأربعاء عن ضحايا العمل القسري الكوريين الجنوبيين، إبان احتلال اليابان لشبه الجزيرة الكورية قولهم إنهم لن يشاركوا في محادثات، دعت إليها الحكومة والتي تهدف إلى التوسط من أجل حل وسط لتسوية القضية.

جاءت المقاطعة بعد أن قدمت الحكومة الكورية الجنوبية الدفوع القانونية إلى المحكمة العليا الأسبوع الماضي، قائلة إنها تبذل مختلف الجهود الدبلوماسية لتسوية القضية، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وتنظر المحكمة حاليا في إحدى القضايا في هذا الصدد، حيث يسعى الضحايا لتصفية أصول شركة يابانية للتعويض.

وذكر الضحايا أنه تم تقديم الدفوع القانونية، بدون تشاور، كما زعموا أن الحكومة طلبت عمليا من المحكمة تأجيل الحكم النهائي في القضية.