 مفوضة أوروبية: بإمكان الأوكرانيين العائدين لبلادهم دخول الاتحاد الأوروبي مجددا - بوابة الشروق
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مفوضة أوروبية: بإمكان الأوكرانيين العائدين لبلادهم دخول الاتحاد الأوروبي مجددا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 3 أغسطس 2022 - 8:09 ص | آخر تحديث: الأربعاء 3 أغسطس 2022 - 8:09 ص

قالت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي إيفا يوهانسون يوم الثلاثاء إن الأوكرانيين الذين يعودون إلى وطنهم يمكنهم العودة إلى الاتحاد الأوروبي مرة أخرى في أي وقت أثناء استمرار الحرب مع روسيا.

وأضافت يوهانسون خلال زيارة إلى العاصمة الأوكرانية كييف: "أنتم مرحب بكم دائما مرة أخرى في الاتحاد الأوروبي".

وقالت: "سنقف دائما بقلوب مفتوحة للترحيب بالأوكرانيين المحتاجين".

وبعد فترة وجيزة من غزو روسيا لأوكرانيا في أواخر فبراير، وافقت الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على توفير الحماية للأوكرانيين الفارين من الحرب بسرعة وببيروقراطية أقل.

وشهد التكتل تدفقا لملايين الأوكرانيين لكن يوهانسون قالت في رحلتها إنها شاهدت طابورا طويلا من الأوكرانيين مع أطفال وأمتعة في محطة القطار على الحدود البولندية الأوكرانية يريدون العودة إلى ديارهم.

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