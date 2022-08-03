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السعودية: السفر للعراق للمواطنين الذكور فوق 40 عاما

علم السعودية
علم السعودية
رويترز
نشر في: الأربعاء 3 أغسطس 2022 - 4:55 ص | آخر تحديث: الأربعاء 3 أغسطس 2022 - 4:55 ص

أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية، العمر المحدد لتقدم المواطنين بطلب تصريح السفر إلى العراق، وعدد الأشخاص المسموح لهم بمرافقة صاحب الطلب.

وأعلنت الجوازات أن طالب التصريح يجب أن يكون ذكرا وعمره فوق 40 عاما، ويمكن إضافة مرافقين اثنين دون تحديد للجنس أو السن.

وكشفت خطوات إصدار تصريح السفر إلى العراق عبر منصة "أبشر"، كالتالي: اختيار خدماتي ثم خدمات اختيار قطاع الجوازات، اختيار خدمة تواصل، تقديم طلب جديد، اختيار القسم خدمة التصاريح الخاصة بالدول المستثناة، اختيار الخدمة تصريح سفر للعراق (يتم اختيار موقع اللجنة الأقرب لطالب التصريح)، اختيار الخدمة الفرعية كتابة وصف مختصر للطلب، إرفاق المتطلبات في خانة المرفقات حسب الصيغ المتاحة على الموقع، تقديم الطلب ثم اختيار تأكيد، وبعد تأكيد الطلب ستصل رسالة نصية إلى المستفيد تتضمن رقم الطلب.

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