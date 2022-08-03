علق خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، على تنفيذ خطة الرافعات الاقتصادية القائمة على بيع أجزاء من أصوله لفك أزمته المالية.

ويعمل البارسا على زيادة إيراداته ليتمكن من موازنة سقف الرواتب الذي تفرضه رابطة الدوري الإسباني على الأندية لتسجيل لاعبيها الجدد.

قال لابورتا في حديثه مع صحيفة نيويورك تايمز:" أنا لست مقامراً، أنا أتخذ قرارات ضمن مخاطر مدروسة، العودة للانتصارات والفوز بالبطولات هي متطلب رئيسي في الموسم المقبل".

تابع:"الاستثمار في اللاعبين هو بداية الدورة التي تؤدي للانتصارات التي تجلب الرعاة والمزيد من المال، خلال فترتي الاولى رفعنا سقف التوقعات ونجحنا في ذلك".

أضاف:"شخصيا لم أكن أرغب ببيع جزء من أصول النادي ولكن هذه هي الطريقة الوحيدة لموازنة الحسابات، العودة للانتصارات هو الحافز لكل البشر".

أما عن ليونيل ميسي فقال " كرئيس ، أشعر أن لدي دينًا أخلاقيًا مع ليو لمنحه أفضل لحظة في حياته المهنية ، أو لمنحه لحظة أفضل لنهاية مسيرته".

وأتم:"فرينكي دي يونج ، انا أحبه كثيراً، فهو لاعب يساعد النادي بشكل كبير، لديه عقد ونحن نفي به".