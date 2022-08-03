صافي إيرادات روبنهود للخدمات المالية خلال الربع الثاني في حدود التوقعات

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أعلنت روبنهود الأمريكية للخدمات المالية اليوم الثلاثاء تحقيق إيرادات صافية خلال الربع الثاني من العام الحالي بما يتفق مع تقديرات المحللين.

بلغت إيرادات الشركة ربع السنوية 318 مليون دولار في حين كان متوسط تقديرات المحللين التى أوردتها وكالة بلومبرج للأنباء 2ر321 مليون دولار.

وبلغت إيرادات روبنهود عبر التعاملات 202 مليون دولار في حين كان المحللون يتوقعون 7ر213 مليون دولار لهذه الإيرادات. وبلغت إيرادات الشركة من تعاملات العملات الرقمية المشفرة خلال الربع الثاني من العام الحالي 58 مليون دولار مقابل تقديرات المحللين 4ر55 مليون دولار.

وسجلت الشركة 14 مليون مستخدم نشط شهريا لتطبيقها الرقمي، بانخفاض نسبته 12% عن الربع الأول من العام، في حين كان المحللون يتوقعون 5ر15 مليون مستخدم.

في الوقت نفسه سجلت الشركة خسائر ربع سنوية بقيمة 295 مليون دولار بما يعادل 34 سنتا للسهم الواحد، وبانخفاض نسبته 25% عن خسائر الربع الأول من العام.