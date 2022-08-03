نوفاك: روسيا والسعودية تعقدان اجتماع اللجنة الحكومية الدولية حول التجارة

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قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، إن روسيا والسعودية تعتزمان عقد اجتماع للجنة الحكومية الدولية للتعاون التجاري والاقتصادي في أكتوبر المقبل.

وذكر نائب رئيس الوزراء الروسي أنه ناقش خلال زيارته للرياض، في 29 يوليو الماضي مع وزير الطاقة السعودي، المشاريع المشتركة في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والطاقة المتجددة والنقل والإسكان والمرافق، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وتابع نوفاك: "اتفقنا على عقد اجتماع دوري للجنة الحكومية الدولية بين روسيا والسعودية في روسيا فى منتصف اكتوبر المقبل".

وعلى صعيد آخر، رفعت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية الحظر المؤقت المفروض على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من روسيا، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وجاء قرار "الهيئة" برفع الحظر المؤقت بعد الاطلاع على التقارير الصادرة للمنظمة العالمية لصحة الحيوان التي تفيد بالسيطرة على مرض أنفلونزا الطيور وعدم تسجيل أي حالات تفشي جديدة للمرض شديد الضراوة وإمكانية استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما.