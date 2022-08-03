أعلن "اللواء 444 قتال" في ليبيا يوم الثلاثاء، أنه وجه ضربة وصفها بالموجعة والقاصمة للخارجين عن القانون، من مهربي الوقود في صحراء الشويرف.

وأضاف أن مفارز الجيش الليبي "باللواء 444 قتال" المتمركزة وسط الوديان اشتبكت فجر الثلاثاء جنوب مدينة الشويرف جنوب غرب ليبيا، مع العصابات المسلحة التي تتاجر بقوت الشعب الليبي.

وأفاد بأن قوات اللواء تمكنت من القبض على 8 أشخاص من عصابات التهريب، وضبطت 3 شاحنات بها 120 ألف لتر من الوقود المهرب، وحرق شاحنة بها 40 ألف لتر.

وتشهد لبيبا عمليات تهريب واسعة النطاق للوقود على إثر الفوضى الأمنية التي أعقبت أحداث فبراير عام 2011، بالإضافة إلى عدم الاستقرار السياسي الذي أدى لازدواجية في السلطة.