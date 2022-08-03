فلسفة جديدة تتبعها الراقصة إيمي سلطان، فى تدريب فنون الرقص للفتيات حيث أنها ترفض أن يُمارس فى الكباريهات والملاهي الليلة، كما تحدد أن تتم المتدربة 150 ساعة كاملة لكي تلتحق أى فتاة إلى معهدها الأكاديمي، وذلك للحصول على الشهادة المعتمدة من المجلس القومي للرقص.

الشروق فى جولة داخل أول معهد لتعليم الرقص

وخاضت "الشروق" جولة داخل أول معهد لتعليم الرقص بالشرق الأوسط "تقسيم"، والذى تترأسه الراقصة إيمي سلطان، والتى تسعى إلى تسجيل الرقص المصري كتراث شعبي غير مادي فى منظمة اليونسكو.

«تقسيم».. أول مركز لتعليم الرقص فى الشرق الأوسط

ومعهد "تقسيم" يعد أول مركز لتعليم الرقص فى منطقة الشرق الأوسط، وهو حاصل أيضًا على شهادة من المجلس الدولي للرقص التابع لليونسكو.

إيمي سلطان، صاحبة أول مركز لتعليم الرقص، أكدت لـ "الشروق"، أنها اتجهت لمهنة الرقص الشرقي منذ 7 سنوات، ونجحت في حفر اسمها بمهارة وذكاء خلال تلك السنوات، حيث كانت البداية مع انطلاق مشروع لتوثيق الرقص الشرقي، والذى مر بعدة مراحل منها إنشاء مؤسسة "طرب" لإحياء مفهوم الرقص المصري، وشركة إنتاج فني لإنتاج عروض استعراضية أبرزها عرض، وأخيرًا معهد "تقسيم" لتعليم فنون الرقص المصري بطريقة أكاديمية وبشهادة معتمدة من المجلس الدولي للرقص التابع لمنظمة اليونسكو.

الشروق تحاور إيمي سلطان.. صاحبة أول مركز لتعليم الرقص

ووفقًا لما أعلنت عنه إيمي سلطان فى حديثها لـ" الشروق"، فقد حددت عددًا من الشروط اللازم توافرها فى الراغبات للانضمام إلى أول مركز لتعليم الرقص "تقسيم"، وهم كالتالي:-

- أولًا:- أن يتم المتدرب 150 ساعة تدريب

- ثانيًا:- تحظر إيمي سلطان امتهان الرقص في الكباريهات أو الملاهي الليلية

الرقص بشروط.. إيمي سلطان ترفض ممارسة الرقص فى الكباريهات

- كما تحرص سلطان على تحضر المتدربات للرقص على المسارح لتأهيلهن للمشاركة في العروض الاستعراضية

- وحددت أيضًا ضرورة أن يتم المتدرب 150 ساعة تدريب على الرقص