مهاجم أرسنال ينضم إلى ريمس الفرنسي على سبيل الإعارة

انتقل فلورين بالوجان مهاجم فريق أرسنال الإنجليزي إلى ستاد ريمس الفرنسي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

كان اللاعب البالغ من العمر 21 عاما، قد شارك للمرة الأولى مع أرسنال في موسم 2020/2021، كما وقع على عقد طويل الأجل .

وشارك بالوجان مع أرسنال مرتين فقط في بطولة الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، قبل أن يقضي النصف الثاني من الموسم معارا لفريق ميدلزبرة في الدرجة الأولى، وهي أول فترة إعارة له من أرسنال.

ومع ميدلزبرة نجح بالوجان في تسجيل ثلاثة أهداف وصنع مثلها لزملائه في 18 مباراة ببطولة دوري الدرجة الأولى "شامبيونشيب" ،منها تسع مباريات بدأها كأساسي، لكن فريق المدرب كريس وايلدر فشل في الوصول إلى المباريات الفاصلة من البطولة.

وأنهى ريمس الموسم الماضي في المركز الثاني عشر بالدوري الفرنسي، بفارق 12 نقطة عن منطقة الهبوط للدرجة الثانية، وسيبدأ الموسم الجديد بمواجهة مارسيليا يوم الأحد المقبل.

وأصبح بالوجان اللاعب السادس الذي يضمه الفريق في فترة الانتقالات الصفية الجارية، بعد التعاقد مع جونيا ايتو وأندريه جرافيلون وإيمانويل أجبادو وباتريك بينتز وماكسيم بوسي.