تعرف على موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري

اقترب الزمالك خطوة جديدة نحو التتويج بلقب الدوري العام للموسم الجاري، بعد فوزه الكاسح على بيراميدز بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الاسبوع الـ28 من المسابقة المحلية، يوم الإثنين الماضي على ستاد القاهرة الدولي.

وتترقب جماهير الزمالك، المواجهة المقبلة لفريقهم أمام الجونة، ضمن الجولة الـ29، والمقرر لها يوم الجمعة المقبلة في تمام الساعة التاسعة مساء، على ستاد خالد بشارة في الغردقة.

ويتربع الزمالك على قمة ترتيب فرق الدوري العام برصيد 66 نقطة، بفارق 7 نقاط عن بيراميدز الوصيف، وفي المركز الثالث الأهلي صاحب الـ55 نقطة.

وفاز الزمالك على الجونة في مباراة الدور الأول بالدوري، بنتيجة 2-1، بهدفي إمام عاشور وأحمد سيد زيزو.