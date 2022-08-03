ارتفاع غير متوقع لنشاط قطاع الخدمات في أمريكا

أظهر تقرير اقتصادي نشر، اليوم الأربعاء، نمو النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأعلى وتيرة له منذ 3 أشهر على خلاف التوقعات، بفضل تحسن نشاط الشركات والطلبيات وتراجع المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي أوسع نطاقا.

وقال معهد إدارة الإمدادات إن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات ارتفع خلال الشهر الماضي إلى 56.7 نقطة مقابل 55.3 نقطة خلال الشهر السابق. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وكان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم بشأن المؤشر خلال الشهر الماضي 53.5 نقطة.

وارتفع المؤشر الفرعي لنشاط شركات الخدمات إلى أعلى مستوى له منذ بداية العام الحالي، في حين ارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى أعلى مستوياته منذ 4 أشهر.

وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت يوم الاثنين الماضي استمرار تباطؤ نمو نشاط قطاع التصنيع في الولايات المتحدة خلال يوليو الماضي، في ظل تقليص المزيد من المصانع لنشاطها بسبب تراجع الطلب وارتفاع المخزون.

وذكر معهد إدارة الإمدادات الأمريكي أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الولايات المتحدة تراجع خلال الشهر الماضي إلى 52.8 نقطة وهو أقل مستوى له منذ يونيو 2020، مقابل 53 نقطة خلال الشهر السابق، في حين كان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يتوقعون تراجع المؤشر إلى 52 نقطة.

في الوقت نفسه، تراجع المؤشر الفرعي لإنتاج قطاع التصنيع خلال الشهر الماضي إلى أقل مستوى له منذ أكثر من عامين، في حين استمر مؤشر الطلبيات الجديدة عند أقل من 50 نقطة للشهر الثاني على التوالي.