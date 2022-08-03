البريطانية إيملي كامبل تحقق ميدالية ذهبية لبلادها في رفع الأثقال بدورة ألعاب الكومنولث

حققت البريطانية إيملي كامبل الميدالية الذهبية في منافسات رفع الأثقال فئة وزن أكثر من 87 كيلوجرام في منافسات دورة ألعاب الكومنولث في مدينة برمنجهام الإنجليزية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن إيملي كامبل البالغة من العمر 28 عاما، حققت رقما قياسيا شخصيا جديدا في وزن 124 كيلو جرام خطف، بفارق ثلاث كيلوجرامات عن فيجايجا ستاورز من ساموا.

كانت كامبل قد حققت الميدالية البرونزية منذ أربعة أعوام في مدينة جولد كوست الأسترالية، وذلك خلف ستاورز حاملة الميدالية الذهبية، والتي كانت تعتبر أكبر تهديد لأمال كامبل في تحقيق الميدالية الذهبية على أرضها.