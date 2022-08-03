الترويكا تدعو لاتفاق شامل في السودان وعدم تدخل الجيش في السياسة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعت بريطانيا والولايات المتحدة والنرويج، السودان إلى ضرورة التوصل لموعد محدد لاتفاق سياسي شامل، والالتزام بعدم تدخل الجيش في السياسة بعد الاتفاق.

وأكدت دول "الترويكا" في بيان مشترك أن أي حكومة لن تتمتع بالصدقية "ما لم تستند إلى اتفاق سياسي شامل".

وأشار البيان إلى أن شرعية الاتفاق ستعززه "المشاورات الواسعة والاعتراف بالدروس المستفادة والتمثيل النسائي القوي في كل من عملية الحوار والحكومة الناتجة".

وأضاف: "نحث أصحاب المصلحة السودانيين على التحرك بسرعة لتحقيق مثل هذا الاتفاق، مع تجنب المواعيد النهائية المصطنعة".

وشددت "الترويكا" في البيان على ضرورة أن يلتزم الجيش السوداني "بالانسحاب من المشهد السياسي"، وذلك في حالة "الاتفاق بين الأطراف المدنية على تشكيل حكومة انتقالية".

واعتبرت تلك الدول أن السودان "قد يشهد تحسنا بأوضاعه فقط من خلال حكومة انتقالية بقيادة مدنية وجدول زمني واضح وواقعي للانتخابات يمكن أن يضع البلاد على طريق التعافي".

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان أعلن مؤخرا حل المجلس في حالة تشكيل حكومة تنفيذية.