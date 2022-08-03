الجيش الصيني: مناوراتنا العسكرية في محيط تايوان للردع مقابل التحركات الأمريكية

قال المتحدث الإعلامي باسم قيادة الجبهة الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني العقيد شي يي، إن العمليات العسكرية والمناورات البحرية والجوية والصاروخية التي سيجريها الجيش الصيني في محيط جزيرة تايوان هي "إجراءات للردع الشديد من قبل الصين في مقابل التحركات السلبية المتزايدة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا فيما يخص قضية تايوان، و تحذير شديد موجه للقوى الانفصالية الساعية لاستقلال تايوان".

ونقل موقع التلفزيون الصيني المركزي "CGTN" عن بيان جيش التحرير الشعبي الصيني أنه ابتداء من مساء اليوم /الثلاثاء/، ستنفذ الجبهة الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني سلسلة من العمليات العسكرية المشتركة في محيط جزيرة تايوان، كما ستُجري مناورات بحرية وجوية مشتركة في كل من شمال جزيرة تايوان وجنوب غربها وجنوب شرقها، وستقوم بتدريبات بعيدة المدى بالذخيرة الحية في مضيق تايوان، بالإضافة إلى تنظيم إطلاق تجريبي للصواريخ التقليدية في المناطق البحرية شرق جزيرة تايوان.

كما أعلن جيش التحرير الشعبي الصيني أنه سيقوم بتدريبات عسكرية هامة بالذخيرة الحية خلال الفترة بين الساعة الـ12 من يوم الـخميس إلى الأحد المقبل (4 أغسطس وحتى الساعة الـ12 من يوم الـ7 من أغسطس) في عدد من المناطق البحرية والجوية حددها بنطاقات خطوط عرض وطول في محيط جزيرة تايوان.

وحذر الجيش الصيني من أنه حفاظًا على أمن وسلامة جميع السفن والطائرات العابرة في المناطق المعنية، يتوجب عليها الابتعاد عن المناطق البحرية والجوية التي ستقع ضمن المناورات العسكرية.‍