أطلقت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة(الفاو)، مشروعا جديدا ممولا من كندا بقيمة 40 مليون دولار (52 مليون دولار كندي) لمواصلة معالجة النقص في تخزين الحبوب في أوكرانيا.

وستسمح المبادرة بتخزين 2.4 مليون طن إضافية من الحبوب بين عامي 2022 و2023 إلى جانب ما يتصل بذلك من الدعم التقني والمعدات.

ويكمل هذا الدعم الذي قدمته مؤخرا حكومة اليابان وقدره 17 مليون دولار لتغطية مليون طن من تخزين الحبوب.

وفي هذا الموسم، حيث يبدأ موسم المحاصيل الشتوية في يوليو ويبدأ محصول الربيع في وقت لاحق من هذا العام، تتوقع أوكرانيا أن تحصد ما يصل إلى 51.1 مليون طن من الحبوب، من أصل سعة تخزين إجمالية تبلغ 75 مليون طن، تضررت أو دمرت 14 في المائة من مرافق التخزين، كما تقع 10 في المائة في الأراضي التي تحتلها روسيا، ولا يزال حوالي 30 في المائة مملوءًا بـ22 مليون طن من محصول العام الماضي في انتظار التصدير -وفقًا لحكومة أوكرانيا.

ونظرا لتحديات التخزين غير المسبوقة هذا العام، يلزم إيجاد حلول مبتكرة على نطاق واسع؛ ولهذا السبب سيظل الطلب على الدعم المقدم إلى هذا القطاع مرتفعا، ومن المرجح أن يكون ذلك في عام 2023.