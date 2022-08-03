رامي جمال يطرح «موقف ضعف» ثالث أغاني ألبومه «يستاهل بوستين»

طرح الفنان رامى جمال، أغنيته الجديدة والتي تحمل إسم «موقف ضعف»، وهى ثالث أغنيات ألبومه الجديد «يستاهل بوستين»، والأغنية من كلمات محمد أبو نعمه، وألحان رامي جمال، وتوزيع وسام عبد المنعم.

وتقول كلمات الأغنية: «انا ف العادة كنت ف روحي مش مهمل.. دي غلطة وحيدة بس في عمري حبيتك.. قالولي بجد لما في حد خير تعمل.. تلاقي الشر بدليل ان انا لقيتك.. انا ف العادة كنت ف روحي مش مهمل.. دي غلطة وحيدة بس في عمري حبيتك.. قالولي بجد لما في حد خير تعمل.. تلاقي الشر بدليل ان انا لقيتك».

ويضم ألبوم «يستاهل بوستين» 12 أغنية، سيتم طرحها بشكل متتابع خلال شهرى يوليو وأغسطس، ويتعاون فيه رامى جمال مع الشعراء أمير طعيمة، أحمد عبد النبى، محمد أبو نعمه، عمرو المصرى، أحمد المالكى، محمد عاطف، إبراهيم جاد ومن الملحنين أحمد العدل، غريب، محمود أنور، مدين، محمد أنيس، أما الموزعين أحمد إبراهيم، توما، الهامى دهيمة، وأحمد حسام، وسام عبد المنعم، أسامة الخطيب، يحيي يوسف، أحمد عبد السلام، كما قدم رامى جمال عدد من الأغنيات من ألحانه.