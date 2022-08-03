الرئاسة الروسية: بوتين وشرودر ناقشا المسائل المتعلقة بأزمة الطاقة

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التقى المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر خلال زيارته لموسكو وناقش معه المسائل المتعلقة بأمن الطاقة.

وأضاف بيسكوف، في تصريح للصحفيين اليوم الأربعاء، أن "شرودر أعرب، أثناء اللقاء، عن قلقه من أزمة الطاقة وطلب من الرئيس الروسي شرح رؤيته لهذا الوضع".

وأضاف بيسكوف، أن "شرودر مثله مثل جميع الأشخاص والخبراء، الذين يفكرون ويفهمون على الأرجح في أوروبا، وقلق للغاية بشأن الوضع الحقيقي للشؤون ويخشى من أزمة الطاقة التي تشتعل في أوروبا".

وتابع أنه "يشعر بالقلق إزاء عدم وجود آفاق مشرقة على الإطلاق في مجال الطاقة، وطلب من بوتين شرح الموقف ورؤية الجانب الروسي للوضع الذي يتطور في هذا المجال"، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي أطلع شرودر على الأوراق المفقودة لتوريد التوربين، الذي تم إصلاحه لـ"التيار الشمالي-1".