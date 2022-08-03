وزير خارجية لبنان: مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية دخلت مراحل متقدمة

أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بو حبيب، أن المفاوضات في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية دخلت مراحل متقدمة.

وقال بوحبيب، في تصريح لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، إن "المفاوضات قطعت أشواطاً بعيدة ودخلنا في كثير من المراحل المتقدمة وصولاً إلى المراحل التقنية التي هي من مهمة أعضاء من فريق الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، واللبنانيين من الاختصاص نفسه".

ولفت بوحبيب إلى أنه "سأل فور وصول هوكشتاين إلى مكتبه عن بقية أعضاء الفريق المرافق له بعدما لاحظ انّ معاونيه خمسة، وأنّ مَن رافقه إلى اللقاء كانوا ثلاثة".

وتابع: "فلفته هوكشتاين إلى أن الغائبين عن المشاركة في اللقاء يشاركون الآن مع الفريق التقني اللبناني في صوغ التفاهمات التي انتهينا إليها في لقاء قصر بعبدا، فما تفاهمنا عليه يجب أن أحمله على الفور إلى إسرائيل في أسرع وقت ممكن، لأنّ الوقت مهم جداً وهناك معطيات علينا احتسابها بدقة ومراعاتها".

ووفق الصحيفة، أجرى الرئيس اللبناني ميشال عون ووزير الخارجية جولة أفق واسعة في التطورات المحلية والإقليمية والدولية، كذلك تم تقويم المحادثات مع آموس هوكشتاين، الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية​ الجنوبية، والمعطيات التي توافرت حول اتصالاته لتحريك ملف المفاوضات غير المباشرة والتي يفترض أن تستكمل بترسيم الحدود.

وقالت مصادر تتابع المفاوضات الجارية لـ"الجمهورية" إن "ما حمله هوكشتاين من بيروت ثمين للغاية وهو يعتقد أن ما بعد هذه الزيارة سيكون غير ما قبلها".

وعقدت خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، في مقر القوات الدولية "اليونيفيل" في منطقة رأس الناقورة جنوب لبنان في الفترة من أكتوبر عام 2020 وحتى 14 مايو 2021، دون إحراز تقدم.