ثبات معدل التضخم في سويسرا عند أعلى مستوى منذ ثلاثة عقود

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أظهرت بيانات اقتصادية اليوم الأربعاء ثبات معدل التضخم في سويسرا عند أعلى معدل منذ ثلاثة عقود خلال شهر يوليو الماضي، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المعدل بلغ 3.4% خلال الشهر الماضي، كما كان خلال شهر يونيو الماضي، وهى النسبة الأعلى من الهدف المحدد من جانب البنك الوطني السويسري لمعدل التضخم وتبلغ 2%.

وأظهرت بيانات مكتب الاحصاء السويسري أن سعر الغاز والاسكان ارتفع خلال يوليو الماضي، في حين انخفضت أسعار وقود التدفئة والملابس والأحذية.

ويشار إلى أن معدلات التضخم ترتفع على مستوى العالم، مما أضطر البنوك المركزية لرفع تكاليف الإقراض.

وقد قام البنك الوطني السويسري برفع معدل الفائدة بواقع 50 نقطة أساس خلال شهر يونيو الماضي.

وقال محافظ البنك توماس جوردون حين ذلك إن الضغوط التضخمية مازالت مرتفعة، مضيفا أن المسؤولين ربما يرفعون معدل الفائدة مجددا.