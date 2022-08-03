الصحة العالمية: انخفاض معدل إصابات كورونا 9% عالميا

أعلنت منظمة الصحة العالمية تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 9 % على مستوى العالم الأسبوع الماضي، بينما ظلت نسبة الوفيات بلا تغيير.

وقالت منظمة الصحة إن هناك 6.5 مليون حالة تم الإبلاغ عنها الأسبوع الماضي مع أكثر من 14 ألف حالة وفاة، مبينة أن عدد الحالات الجديدة انخفض بنسبة 35 % في أوروبا، لكنه زاد بنحو 20 % في غرب المحيط الهادئ و5 % في إفريقيا، وفقا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وارتفعت الوفيات بنسبة 44 % في غرب المحيط الهادئ و26 % في الشرق الأوسط، بينما انخفضت بنحو الربع في أوروبا.

هذا وسبق أن حذرت منظمة الصحة العالمية من أن المسح في الآونة الأخيرة لكوفيد-19 قد تعرض لخطر شديد من قبل الدول التي قللت من الاختبار والإبلاغ وأنظمة التنبيه الأخرى لفيروس كورونا.

وقالت إنه من المحتمل أن يتم التقليل من أرقام كوفيد-19 بشكل كبير، ما قد يجعل من الصعب تحديد أي متحورات جديدة مثيرة للقلق.