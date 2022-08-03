هولندا: انطلاق خطة طوارئ لمواجهة نقص المياه بسبب الجفاف



بدأت الحكومة الهولندية تطبيق خطة طوارئ بسبب نقص المياه نتيجة استمرار الجفاف.



وتواجه أوروبا فترة مطولة من الطقس الحار والجفاف.



وقال وزير البنية التحتية وإدارة المياه في هولندا، مارك هاربرز، اليوم الأربعاء، إن فريق أزمات مركزي سوف يشرف على توزيع إمدادات المياه، مع إعطاء أولوية لسلامة الحواجز المائية.



وتتضمن الخطة تطبيق تدابير أكثر صرامة، حال استمرار الجفاف.



ورغم وجود ما يكفي من مياه للشرب، دعا الوزير المواطنين إلى ترشيد استخدام المياه.



وساهمت عوامل، مثل قلة سقوط الأمطار وزيادة معدل التبخر وتراجع تدفق المياه العذبة في الأنهار عبر الحدود، في نقص كميات المياه.



وطبقت بعض المناطق إجراءات لتخفيف حدة نقص المياه، بما في ذلك منع المزارعين من الرش.



وفيما يتعلق بمسألة توزيع المياه العذبة، يعطي المسؤولون أولوية لسلامة السدود حيث إن استقرارها مهدد بسبب الجفاف.



يشار إلى أن الحواجز المائية والسدود والكثبان الرملية تحمي نحو 60% من هولندا حيث يقع 30% من الأراضي تحت مستوى سطح البحر.