محافظات عراقية تعطل الدوام الرسمي بسبب ارتفاع الحرارة إلى أكثر من 50 درجة مئوية

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أعلنت عدد من المحافظات العراقية، تعطيل الدوام الرسمي في دوائرها؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة لأكثر من 50 مئوية، بحسب ما نشرته هيئة الأرصاد الجوية العراقية.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء العراقية «واع»، مساء الأربعاء، أعلنت محافظة البصرة تعطيل الدوام الرسمي لأيام الخميس والأحد والاثنين المقبلة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة لأكثر من 50 مئوية.

فيما أعلنت محافظتا واسط وبابل أيضاً تعطيل دوام الرسمي ليوم غد الخميس، لارتفاع درجات الحرارة إلى 50 مئوية.

وأعلنت محافظة ديالى تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، فيما قررت استثناء طلبة السادس الإعدادي.

كما قررت محافظة النجف الأشرف تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، فيما وجهت الدوائر الامنية والخدمية بتنظيم حركة الواجبات لمنسوبيهم المكلفين بالعمل بالطرقات العامة والسيطرات وما شابه حفاظاً على سلامتهم.

وأعلن محافظ الديوانية زهير علي الشعلان تعطيل الدوام الرسمي لكافة دوائر الدولة في المحافظة يوم غد بسبب ارتفاع درجات الحرارة في عموم البلاد، باستثناء الدوائر الأمنية والصحية والفرق الخدمية وموظفي ديوان المحافظة وطلبة السادس الإعدادي.

وقرر محافظ المثنى أحمد منفي جودة تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة، باستثناء طلبة السادس الإعدادي.

يذكر ان هيئة الأحوال الجوية العراقية، قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع درجات الحرارة في عدد من المحافظات إلى 50 درجة وأكثر، وخاصة في المناطق الوسطى والجنوبية.