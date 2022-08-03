الصين تستأنف السفر الخالي من الحجر الصحي مع ماكاو مع تخفيف قيود كورونا

ستستأنف الصين السفر الخالي من الحجر الصحي مع ماكاو، حيث تتعافى المدينة من أسوأ تفش على الإطلاق لفيروس كورونا، في خطوة ربما تنذر بانتعاش السياحة في نوادي القمار.

وذكرت شبكة "تي.دي.إم" المحلية الإعلامية أنه سيتم فتح حدود ماكاو مع مدينة "تشوهاي" الصينية المجاورة من الساعة السادسة مساء اليوم الأربعاء، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وجاء الإعلان بعد أن قضت ماكاو على الإصابات المجتمعية ، حيث أوفت بمتطلبات الصين لاستئناف السفر الخالي من الحجر الصحي.

وكانت الصين، التي تلتزم بسياسة "عدم التهاون" وهي أكبر مصدر للسياحة في ماكاو، قد أغلقت حدودها مع المدينة في 22 يونيو الماضي.

وسجلت ماكاو أكثر من 1800 حالة إصابة بفيروس كورونا، خلال التفشي الذي بدأ في 18 يونيو الماضي.