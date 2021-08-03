الخارجية الفلسطينية: إدارة بايدن مخيبة للآمال ونتجه إلى الصين

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الخميس، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "مخيبة للآمال"، لافتا إلى أن فلسطين "تتجه إلى الصين بشكل متزايد للحصول على المساعدة".

وأضاف المالكي، خلال لقاء مع ممثلي وسائل إعلام أجنبية في مقر وزارة الخارجية بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة: "مرت 3 سنوات على الوعود التي قطعها الرئيس بايدن ولم نرَ سوى تجديد الدعم المالي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وتقديم بعض الدعم للمستشفيات في القدس الشرقية"، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية.

وعبر المالكي عن تشاؤم فلسطين من موقف الإدارة الأمريكية بعد سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية، أحدثها العملية العسكرية الواسعة في مدينة جنين شمالي الضفة، مطلع يوليو الماضي.

وأكد أن فلسطين تتجه بشكل متزايد إلى الصين التي تدعم حصولها على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، للحصول على المساعدة، مضيفا: "تريد الصين زيادة وجودها في الشرق الأوسط ليس اقتصاديا فحسب بل سياسيا، لتعكس ثقلها الداخلي، وتسعى العديد من الدول في جميع أنحاء العالم للحصول على دعم الصين، والتي أصبحت لاعبا عالميا مهما للغاية".

وحول الدور الأمريكي في عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، قال المالكي: "لا توجد عملية سلام في الشرق الأوسط، وإذا حدث ذلك في المستقبل فلماذا لا تكون الصين موجودة إلى جانب دول أخرى؟".

وشدد المالكي على أهمية التمسك بالمبادرة العربية لتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل، وهي المبادرة من اقتراح السعودية وتبنتها القمة العربية في بيروت عام 2002، وتعرض إقامة علاقات طبيعة بين الدول العربية وإسرائيل، مقابل انسحاب الأخيرة من الأراضي العربية المحتلة منذ 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين.

وتابع: "قرأت عن جهود تبذلها الولايات المتحدة وغيرها لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، وأيضا قرأنا أن السعودية لديها شروط تتعلق بالقضية الفلسطينية في هذا الملف".

وأضاف :"نأمل أن تبقى السعودية على هذا الموقف وأن لا تخضع لأي ضغوط، ونحن نريد من السعودية أن تسمع لنا نحن أصحاب القضية للتشاور بهذا الملف، والعلاقات الفلسطينية السعودية متينة ونحن على ثقة بهم".

واعتبر المالكي أن المبادرة العربية هي "أساس لأي علاقات مع إسرائيل"، مشددا على أن السلطة الفلسطينية تتمسك بالمبادرة العربية.