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قال طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أتمنى ياتي اليوم وترجع الاسرة المصرية التي كنا نعرفها زمان.

وأوضح خلال كلمته في جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني اليوم "عندنا ٩٠٠ ألف زيجة سنويا"، وأكد ضرورة التصدي للطلاق.

وقال: لا بد من تجفيف منابع الظاهرة، وفي مقدمتها زواج الأطفال ما دون سن ١٨ سنة طبقا للدستور طفل.

وأشار عبد القوي إلى وجود مشروع قانون في مجلس النواب "أمامنا مشروع قانون نسعى لخروجه للنور يحدد سن الزواج ب ١٨ سنة"، كما لفت إلى وجود زواج المصلحة.

وشدد عبد القوي على أهمية فحص ما قبل الزواج، وقال إنه غاية في الأهمية، كما أكد أهمية البرامج الخاصة بتأهيل المقبلين على الزواج.

وأوضح عبد القوي أهمية دعم تماسك الأسرة الأساس والرحمة والمودة ولعلاقات الطيبة، وشدد على أن الأطفال دائما هم الضحايا.