وزير الخارجية اليمني يرحب بالمبادرات الرامية لإنهاء الحرب في البلاد

أكد أحمد بن مبارك، وزير الخارجية في الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، اليوم الخميس، ترحيب الحكومة بكل المبادرات الرامية إلى إنهاء الحرب التي تشهدها البلاد منذ نحو 9 سنوات.

وقال بن مبارك، خلال لقاء جمعه بالسفير الأمريكي لدى اليمن، ستيفن فاجن، "إن الحكومة ترحب بكل المبادرات الرامية لإنهاء الحرب التي شنتها مليشيات الحوثي، وبما يكفل رفع المعاناة عن الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته بإحلال السلام الشامل والعادل وفقاً للمرجعيات المتفق عليها".

وناقش بن مبارك مع السفير الأمريكي، مستجدات الأوضاع والجهود المبذولة لإحلال السلام في اليمن، وفقً وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

وأشاد وزير الخارجية اليمني، بـ"جهود السعودية المستمر في كل المجالات وبالدعم الاقتصادي الأخير لمساندة اليمن".

وجدد السفير الأمريكي موقف بلاده الداعم لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، في سبيل تحقيق السلام في البلاد، مؤكداً موقف بلاده الثابت بدعم مجلس القيادة الرئاسي، وأمن ووحدة واستقرار اليمن.

يأتي ذلك في ظل استمرار مساعي المبعوث الأممي والمساعي الدولية، من أجل التوصل لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية في اليمن.