محافظ سوهاج: اعتبار الأحد من كل أسبوع يوم عمل من المنزل خلال شهر أغسطس

أصدر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، كتابًا دوريًا رقم 16 لسنة 2023، يقضي باعتبار يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس الجاري يوم عمل من المنزل، ضمن تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء، والإجراءات التي تتخذها الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

ووجه الكتاب الدوري، الجهات بعدم تواجد عامليها بمقار العمل يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس الجاري، اعتبارًا من يوم الأحد القادم 6 أغسطس، على أن يؤدي العمل بنظام الأون لاين من المنازل.

وكلف المحافظ، مدير مديرية الشئون الصحية، بتقرير ما يراه مناسبا بشأن السماح لبعض الفئات بالحضور للعمل، هذا اليوم خلال المدة المشار إليها، وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة، وإلزام الباقي بأداء العمل من المنزل، على أن يلتزم مديري غرف العمليات وإدارات الأزمات بالديوان العام، والوحدات المحلية، ومديريات الخدمات، والهيئات، والشركات بالحضور لمقر عملهم ومتابعة الموقف.

ويلتزم المختصين برصد مخالفات البناء، والتعامل معها وإزالة التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، بالوحدات المحلية، ومديرية الزراعة، والإدارات التابعة لها بالحضور لممارسة عملهم بمواقع عملهم تلك المدة، على أن يلتزم بالحضور لمقار عملهم خلال تلك المدة العاملين بقطاع النظافة بجميع الوحدات المحلية، وعلى المختصين بالجهات وضع التوجيهات المشار إليها موضع التنفيذ بكل دقة، وتذليل أية معوقات قد تواجه تنفيذ تلك الإجراءات، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسئولية القانونية.