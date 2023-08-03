شركتا استثمار من الصين وماليزيا تعتزمان شراء حصة في برج دبي

قالت مصادر مطلعة إن شركتي تشاينا إنفستمنت كورب الصينية، وكيه.إل.سي.سي بروبيرتي هولدينجز، من بين شركات محتملة تعتزم شراء حصة في برج إداري بقلب الحي المالي في دبي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن شركة بروكفيلد أسيت مانجمت الكندية لإدرة الأصول، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، مالكتي البرج، تعتزمان بيع ما يصل إلى 49% من برج "بروكفيلد بلس" الذي تستأجر وحداته شركات كبرى مثل بنك الاستثمار الأمريكي جيه.بي مورجان تشيس وبنك أوف أمريكا.

وقالت المصادر إن أكثر من 10 مؤسسات عالمية أعربت عن رغبتها في شراء حصة بالبرج، وبينها صناديق تقاعد وصناديق ثروة سيادية، مضيفة أن أحد المشترين المحتملين على الأقل عرض شراء البرج بأكمله.

وبحسب المصادر، فإن شركة حصانة الاستثمارية السعودية من بين الجهات المشاركة في محادثات شراء حصة في البرج.

وذكرت وكالة بلومبرج في وقت سابق أن بروكفيلد أسيت مانجمت الكندية لإدرة الأصول ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية تتعاونان مع بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك جيه بي مورجان لاتمام عملية البيع. ولم يتم التوصل لقرار نهائي بشأن الصفقة.

يذكر أن برج بروكفيلد بلس مملوك مناصفة لكل من مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وبروكفيلد. ويبلغ ارتفاع البرج أكثر من 900 قدما (274 مترا)، وتم افتتاح مع بدء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد في العالم, ويضم البرج 46 مصعدا لخدمة 53 طابقا.