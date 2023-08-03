الاتحاد الدولي للإسكواش يوقف مصطفى عسل 12 أسبوعا ويغرمه ماليا

قرر الاتحاد الدولي للاعبي الإسكواش المحترفين إيقاف مصطفى عسل، لاعب الأهلي ومنتخب مصر، لمدة 12 أسبوعًا و معاقبته بغرامة مالية قدرها 5000 جنيه إسترليني؛ بسبب ما وصفته بانتهاك قواعد السلوك.

وأعلن الاتحاد عن القرار عبر موقعه الرسمي، مشيرًا إلى بدء تنفيذ قرار الإيقاف من 18 يوليو الماضي، وحتى 10 أكتوبر المقبل.

وأوضح الاتحاد في بيان رسمي الأسباب والحالات التي أدت إلى اتخاذ هذه العقوبة، حيث كتبت: «تم اتهام عسل بارتكاب ثلاث انتهاكات منفصلة لقواعد السلوك الخاصة بـ الرابطة على النحو التالي: -

المادة 4.L "إساءة استخدام المضرب أو المعدات" والمادة 4.O "السلوك غير الرياضي" خلال مباراته في الجولة الثالثة مع جويل ماكين في بطولة PSA العالمية في 6 مايو 2023. بالإضافة إلى المادة 4.N "الإساءة الجسدية" والمادة 4.P "اللعب الخطير" خلال المباراة ذاتها».

وأضاف الاتحاد: «كما أدين عسل أيضًا وفقًا للمادة 4.0 "سلوك غير رياضي" خلال مباراته في ربع النهائي مع مازن هشام في بطولة PSA العالمية في 8 مايو 2023».

وأوضح البيان: «قررت اللجنة التأديبية للرابطة أن حجم هذه الجرائم وطبيعتها المتكررة يرقيان إلى "سلوك مشدد" وفقًا للمادة 6.C من مدونة قواعد السلوك، والتي تم أخذها في الاعتبار عند فرض العقوبة المذكورة أعلاه».

وأردف الاتحاد في بيانه: «لاحظت لجنة الانضباط أن عسل أعرب عن ندمه على أفعاله، والتي تم أخذها في الاعتبار أيضًا عند اتخاذ قرار بشأن العقوبة.. قبل عسل التعليق واختار عدم ممارسة حقه في الاستئناف خلال فترة الاستئناف التي تبلغ 15 يومًا. ولن يكون عسل مؤهلًا للمنافسة مرة أخرى في جولة رابطة محترفي الإسكواش حتى 10 أكتوبر 2023».

واختتم البيان: «سيغيب مصطفى عسل، على إثر هذه العقوبة، عن بطولة باريس سكواش القادمة ولكنه لن يحصل على صفر تأديبي للانسحاب».

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يعاقب فيها مصطفى عسل بسبب أسلوب لعبه أو سلوكه داخل الملعب، حيث سبق وأن قرر الاتحاد الدولي للاعبي الاسكواش المحترفين إيقاف مصطفى عسل لمدة ستة أسابيع.