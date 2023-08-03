قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنه في الوقت الذي تنتشر فيه عدة دعوات للتظاهر اليوم الخميس في النيجر، فإن فرنسا تُذكر بأن أمن البعثات الدبلوماسية والموظفين الدبلوماسيين يمثل التزاما بموجب القانون الدولي ولاسيما اتفاقيات فيينا.

وأضافت الخارجية - في بيان نُشر قبل قليل - أن فرنسا طلبت من قوات الأمن النيجرية اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أمن البعثات الدبلوماسية الأجنبية وخاصة المقرات الفرنسية في نيامي بشكل كامل.

وقد أدانت فرنسا - مجددا وبأشد العبارات - أعمال العنف التي وقعت ضد سفارتها في نيامي الأحد الماضي من قبل "مجموعات منظمة". فقد احتشد الآلاف من المتظاهرين أمام السفارة الفرنسية في نيامي ورددوا شعارات معادية لفرنسا وسط أجواء متوترة، خلال مسيرة لدعم الجنود التابعين للجنرال تشياني الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم في النيجر، وحاول البعض اقتحام مبنى السفارة الفرنسية بينما انتزع آخرون اللوحة التي تحمل عبارة "سفارة فرنسا في النيجر" وذلك قبل تفريقهم بواسطة قنابل الغاز المسيل للدموع.

وعلى إثر ذلك، قالت الرئاسة الفرنسية إن الرئيس ماكرون لن يتسامح مع أي هجوم ضد فرنسا ومصالحها في النيجر، مؤكدة أن فرنسا سترد فورا وبشدة في حالة تعرض رعاياها في النيجر لهجوم.