الشرطة السويسرية: المافيا الإيطالية نشطة في شمال الحدود

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صرحت مديرة الشرطة الاتحادية السويسرية نيكوليتا ديلا فالي، اليوم الخميس، بأن المافيا الإيطالية لا تستخدم سويسرا كملاذ فحسب، ولكنها نشطة في الاقتصاد هناك.

ووفقا لما أوردته العديد من الصحف السويسرية، دعت نيكوليتا ديلا فالي، إلى مكافحة الجريمة المنظمة بشكل أكثر صرامة.

وأضافت: "يشعر أفراد المافيا بالأمان نسبيا في سويسرا، ويجب أن نغير هذا، ويجب أن نعرقلهم".

وأدرجت الشرطة السويسرية، 30 موقعا في سويسرا تعتقد أن المافيا نشطة فيها.

وأضافت ديلا فالي: "المافيا تتأقلم، إنها توجد دائما حيث يمكن تحقيق الكثير من الأموال، والأسلحة والمخدرات وغسل الأموال والاتجار بالبشر، وهناك أنشطة قانونية، مثل البناء أو قطاع الضيافة".

واستشهدت بقضية شركة بناء تسيطر عليها المافيا التي قدمت عرضا مواتيا للغاية بشكل خاص في عطاء.

وأضافت: "ولكن المواد المستخدمة سيئة، ويحصل العاملون على أجور هزيلة ويتم استغلالهم، وسلامة العمل رديئة، وهناك تجاهل للقواعد البيئية".