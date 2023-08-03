حققت حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، ارتفاعا إضافيا بأعداد المسافرين من وإلى لبنان خلال شهر يوليو الماضي الذي شهد زيادة ملحوظة بأعداد الركاب لا سيما الوافدين منهم.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الخميس، بلغ مجموع الركاب خلال الشهر السابع من العام الجاري 924 ألفاً بزيادة 12.15% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي 2022.

وطبقا للوكالة، يرتفع بذلك المجموع العام للركاب عبر المطار منذ مطلع عام 2023 وحتى نهاية الشهر الماضي إلى 4 ملايين و109 آلاف و962 راكبا مقابل ثلاثة ملايين و392 ألفا و704 ركاب في الأشهر السبعة الأولى من العام 2022 اي بزيادة 14ر21 %.

وحسب الوكالة، بلغ مجموع الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية التي استخدمت المطار خلال الشهر الماضي 6544 رحلة ( بزيادة 8.2% عن نفس الفترة عام 2022) منها 3271 رحلة وصول إلى لبنان (بزيادة 8.31%) و3273 رحلة إقلاع من لبنان (بزيادة 8%).