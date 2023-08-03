وزير روسي: إفريقيا ترى في روسيا شريكًا في النضال من أجل الاستقلال الاقتصادي

قال وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف، إن الدول الأفريقية تعتبر روسيا شريكًا جديرًا بالثقة في سعيهم لتحقيق الاستقلال الاقتصادي.

وأضاف ريشيتنيكوف، في تصريحات صحفية -وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية- أن "البلدان الأفريقية تتحول من النضال من أجل السيادة السياسية والاستقلال إلى النضال من أجل السيادة الاقتصادية. إنهم يعتبروننا شريكًا جديرًا بالثقة في هذه العمليات فهم على استعداد لتزويد الشركات الروسية بفرصة النمو والازدهار. ونحن حريصون على مشاركتنا المعرفة والتقنيات".

وأوضح الوزير أن التعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية اكتسب زخما منذ عام 2019 - .. مشيرا إلى أن التجارة المتبادلة زادت لمدة ثلاث سنوات متتالية حيث بلغ التبادل التجاري 18 مليار دولا العام الماضي.كما اقترحت وزارة التنمية الاقتصادية إرسال موظفين إضافيين من السفارات والبعثات التجارية إلى إفريقيا وإنشاء إدارة إضافية للعمل مع الدول الأفريقية في الوزارة.