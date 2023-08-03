هيونداي تستدعي 52 ألف سيارة في أمريكا بسبب عيب فني

قررت شركة صناعة السيارات هيونداي موتور أمريكا التابعة لمجموعة هيونداي موتور الكورية الجنوبية استدعاء عدد محدد من السيارات من طرز باليسادي 2023 و2024 وتوكسون وسوناتا، وإلينترا وكونا 2023، بسبب مشكلة في وحدة التحكم الإلكتروني في مضخة الوقود مما يمكن أن يسبب ارتفاع درجة حرارة وحدة التحكم.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن كيا أمريكا التابعة لمجموعة هيونداي موتور قررت استدعاء 39765 سيارة من طرز سول وسبورتاج 2023، وسيلتوس 2023 و2024، بسبب نفس المشكلة الفنية والتي يمكن أن تؤدي إلى نشوب النار في السيارات.

وذكرت إدارة السلامة المرورية الأمريكية، أن موزعي الشركتين سيفحصون ويستبدلون وحدة التحكم في المضخة مجانا.

وأوصت الشركتان، أصحاب السيارات المعيبة بإبقائها في أماكن مفتوحة حتى يتم إصلاحها تحسبا لنشوب النار فيها.