فيتنام تعتزم إقامة 22 منجما جديدا لتعزيز إنتاج البوكسيت

ذكرت صحف فيتنامية نقلا عن خطة حكومية أقرها نائب رئيس الوزراء الفيتنامي تران هونج ها، أن البلاد تخطط لإقامة 22 مشروعا جديدا لإنتاج البوكسيت وتوسيع المناجم الحالية لتعزيز انتاج المعدن بحلول 2030.

وقالت صحيفة تين فونج الفيتنامية في تقرير إنه بموجب الخطة الحكومية سوف يتم إجراء 19 مشروعا للتنقيب عن البوكسيت بهدف الحصول على احتياطي بواقع نحو 1.71 مليار طن من المعدن الأساسي.

وأضاف التقرير أن الخطة الحكومية تشمل أيضا ثلاثة مشاريع خاصة بانتاج خام البوكسيت في إقليمي لان جسون وساو بانج بسعة إجمالية تبلغ ما بين 1.55 مليون و2.25 مليون طن من خام البوكسيت في السنة في نفس الفترة.

ووفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن التقرير، تدعو الخطة أيضا إلى زيادة انتاج الألومنيوم من المصنعين القائمين في إقليمي لام دونج وداك نونج إلى مليوني طن في السنة من 650 ألف طن في السنة حاليا للوصول إلى ما إجماليه 18.65 مليون طن في السنة بحلول 2030.