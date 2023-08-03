تصريحات مسئول بارز بالحزب الشيوعي تثير غضب ضحايا الفيضانات بشمال الصين

انتقد سكان المناطق التي تضررت بشدة من جراء الفيضانات الأخيرة التي وقعت في شمال الصين، مسئولا بارزا في الحزب الشيوعي، حيث قالوا إنه ضحى بسلامتهم من أجل حماية المشاريع الرئيسية الخاصة بالرئيس، شي جين بينج.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، بأن المنتقدين فعّلوا هاشتاجا ضد تصريحات رئيس الحزب الشيوعي في مقاطعة خيبي، ني يوفينج، حصل على أكثر من 80 مليون مشاهدة اليوم الخميس.

وأعرب الكثير من الأشخاص عن غضبهم من تصريحات المسئول، لأنه دعا المدن في مقاطعة خيبي المتاخمة لبكين، إلى "القيام بدور جيد كخندق مائي للعاصمة".

وقال إن منطقة شيونجان، وهي مدينة جديدة بدأت الصين في بنائها في عام 2017 ووصفها الرئيس الصيني بأنها مشروع "ذو أهمية خلال الألفية"، لها "الأولوية القصوى في السيطرة على الفيضانات بمقاطعتنا".

يذكر أن العاصمة الصينية كانت قد شهدت أعلى معدلات لهطول للأمطار منذ 140 عاما، حيث أعلن مكتب الأرصاد الجوية في المدينة أمس الأربعاء، تسجيل قياس بلغ 744.8 ملليمترا من مياه الأمطار في أحد مناطق العاصمة، خلال الفترة بين مساء السبت وصباح الأربعاء.

وأسفرت الأمطار الغزيرة بشكل استثنائي، عن مقتل 20 شخصا على الأقل في بكين ومقاطعة خيبي المجاورة منذ يوم السبت الماضي.

وأفادت وسائل إعلام صينية رسمية بمقتل 11 شخص على الأقل في بكين. كما سقط تسع ضحايا آخرين في مقاطعة خيبي التي تحيط بالعاصمة.