قال تامر مصطفى المدير الفني لنادي إنبي، إنه يرغب في البقاء مع الفريق لأطول فترة ممكنة، من أجل تكوين هوية خاصة للفريق البترولي.

وأضاف تامر مصطفى في تصريحات تليفزيونية: « انتقالي إلى إنبي في هذا التوقيت كان مخاطرة كبيرة، كان أمامي تحديات كثيرة حيث كان الفريق في المركز السادس عشر لذلك كان الفريق في وقت صعب».

وتابع: «بعد الفوز على الزمالك كنا في المركز الثاني عشر، أخبرت أيمن الشريعي رئيس النادي أننا سننهي الموسم في المركز السادس».

وواصل: «كنت خارج من تجربة صعبة مع الجونة، لذلك كان عندي رغبة في إثبات نفسي وقدراتي ووضع اسمي في الدوري في مكان جيد».

وأكمل مدرب إنبي: «أول اجتماع لي مع إنبي كنت صريحا معهم للغاية حتى نضع يدنا على المشكلة، أخبرتهم أنهم لاعبين كبار للغاية على مستوى الأسماء والمستوى الفني لكن هم في حالة سيئة لذلك كان التركيز بالكامل وضع اللاعبين في حالة جيدة».

وأوضح: «هدفي هو تكوين جيل مع نادي إنبي، لذلك أرغب في الاستمرار مع الفريق لسنوات طويلة لتكوين هوية خاصة بالفريق، حققت العديد من الأرقام مع نادي إنبي سواء بالوصول إلى نصف النهائي في كأس مصر بجانب الفوز في 10 مباريات على التوالي في ملعبنا».

وتطرق للحديث عن مدربي الدوري المصري، قائلا: «باتشيكو مدرب صعب للغاية مواجهته، يستطيع الدفاع بشكل منظم وصعب».

وتابع: «كولر جعل الأهلي فريقا متنوعا يستطيع خلق الفرص بأكثر من طريقة، سواء الكرات الثابتة أو من أطراف الملعب ومن عمق الملعب، كولر جهز الأهلي أن يكون جاهزًا لمدة 10 أشهر بنفس المستوى تقريبًا».

وأتم: «عاجبني أوسوريو وأرى أن أداء الزمالك سيتطور معه بشكل كبير في حال تم الصبر عليه، على الرغم أنه لا يدافع بشكل جيد».