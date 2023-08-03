 الحوار الوطني.. ممثل حزب التجمع تددعو لإلغاء قانون النفقة وإلغاء أجر الحضانة والرضاعة - بوابة الشروق
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الحوار الوطني.. ممثل حزب التجمع تددعو لإلغاء قانون النفقة وإلغاء أجر الحضانة والرضاعة

تصوير: داليا مصطفى
تصوير: داليا مصطفى
صفاء عصام الدين وعلي كمال
نشر في: الخميس 3 أغسطس 2023 - 2:17 م | آخر تحديث: الخميس 3 أغسطس 2023 - 2:17 م

طالبت أحلام القاضي، ممثل حزب التجمع فى الحوار الوطني، بالغاء قانون النفقة التى تحصل عليها المطلقة مقابل استمتاع الزوج بها، مؤكدة أن نفقة المتعة أمر مهين و غير لائق بالمرأة.

وأضافت القاضي خلال كلمتها بجلسة لجنة الأسرة بالحوار الوطني لمناقشة مشكلات الطلاق، أن عقد الزواج هو عقد مشاركة وليس عقد نفقة ومتعة، مطالبة بإلغاء موضوع الطاعة استنادا إلى رؤيتهم أن عقد الزواج هو عقد مشاركة.

وأوصت بإلغاء أجر الحضانة والرضاعة، مضيفة :"المرأة حصلت على الكثير من المكتسبات و الحقوق، فلسنا بهائم ولا يصح أن تكون مستأجرة".

وطالبت القاضي، بضرورة وجود قانون يحفظ مقام المرأة المصرية، بجانب لابد من معالجة أزمة المتهربين من النفقة وزيادتها في بنك ناصر من 500 جنيه إلى 2000 جنيه.


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