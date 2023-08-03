طالبت أحلام القاضي، ممثل حزب التجمع فى الحوار الوطني، بالغاء قانون النفقة التى تحصل عليها المطلقة مقابل استمتاع الزوج بها، مؤكدة أن نفقة المتعة أمر مهين و غير لائق بالمرأة.

وأضافت القاضي خلال كلمتها بجلسة لجنة الأسرة بالحوار الوطني لمناقشة مشكلات الطلاق، أن عقد الزواج هو عقد مشاركة وليس عقد نفقة ومتعة، مطالبة بإلغاء موضوع الطاعة استنادا إلى رؤيتهم أن عقد الزواج هو عقد مشاركة.

وأوصت بإلغاء أجر الحضانة والرضاعة، مضيفة :"المرأة حصلت على الكثير من المكتسبات و الحقوق، فلسنا بهائم ولا يصح أن تكون مستأجرة".

وطالبت القاضي، بضرورة وجود قانون يحفظ مقام المرأة المصرية، بجانب لابد من معالجة أزمة المتهربين من النفقة وزيادتها في بنك ناصر من 500 جنيه إلى 2000 جنيه.