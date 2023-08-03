مدير أمن أسيوط يشن حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون وتجار المخدرات

قامت حملة أمنية مكبرة، عقب صدور حركة تنقلات مديرية أمن اسيوط، ضمت عددا من ضباط المباحث الجنائية، والأمن المركزي، ومباحث التموين، والمخدرات، وتنفيذ الأحكام، والمرور، والمصنفات، برئاسة اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، واللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية، بشن حملة أمنية مكبرة على قرى "المطيعة، ونجع سبع، ونجع عبدالرسول" بمركز أسيوط.

يأتي ذلك بمشاركة العميد أحمد شوقي رئيس مباحث المديرية، العقيد عمرو البنا رئيس تنفيذ الأحكام، والعقيد محمود بدوي رئيس فرع البحث الجنائي، والمقدم بركات أحمد بركات وكيل الفرع، والمقدم عمر عبدالعظيم رئيس مباحث مركز أسيوط، ومعاونوه، والرائد محمود فراج وخالد تاج.

وأسفرت الحملة، عن استهداف منطقة جزيرة المطيعة لضبط عدد من الهاربين من تنفيذ الأحكام الجنائية وتجار المخدرات والأسلحة غير المرخصة، حيث تم ضبط ما يقرب من 10 قطع سلاح و50 حكما ما بين جنايات وجنح ومستأنف وكميات من الدرجات البخارية والتروسكلات المسروقة.

وقالت مصادر أمنية بمديرية أمن أسيوط في تصريح خاص لـ"الشروق"، إن اللواء وائل نصار مدير الأمن، عقب إعلان حركة تنقلات الضباط، قرر انتشار جميع الضباط في المراكز والأقسام بالشوارع لنشر التواجد الأمني، وتفعيل القانون لمواجهة أي انفلات أمني.

وأوضح المصدر، أن مدير الأمن قرر تعزيز الخدمات الأمنية بمداخل ومخارج المحافظة الحدودية بين محافظات "المنيا، وسوهاج، والوادي الجديد" بالطرق الزراعية والصحراوية، مؤكدا أن مدير الأمن قرر تعزيز الدوريات الليلية بعدد من ضباط المباحث والمفرقعات والمرور لتضييق الخناق وضبط تجار المخدرات القادمين من المحافظات الأخرى.