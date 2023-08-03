ريال مدريد يخسر أمام يوفنتوس بثلاثية وديا

تلقى ريال مدريد الهزيمة الثانية تواليا، بعد أن خسر أمام يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدف، وديا في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الخميس، على ملعب كامبينج وورلد بمدينة أورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية.

وافتتح مويس كين أهداف المباراة مبكرا، بعد أن سجل الهدف الأول لليوفي في الدقيقة الأولى من بداية المباراة، وبعدها أضاف تيموثي ويا الهدف الثاني للسيدة العجوز في الدقيقة 20.

ونجح فينيسوس جونيور في تقليص الفارق لصالح ريال مدريد بعد أن سجل الهدف الأول في الدقيقة 38، واستطاع دوشان فلاهوفيتش في توسيع الفارق من جديد إلى هدفين بعد أن سجل الهدف الثالث لليوفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع في الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة، تعرض ريال مدريد للخسارة الثانية تواليا، بعد أن تلقى الهزيمة في المباراة الماضية ضد غريمه التقليدي برشلونة بثلاثية نظيفة، واستمرت عروض الريال السيئة في معسكر الولايات المتحدة بالخسارة أمام يوفنتوس قبل أيام من انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإسباني.

وكان ريال مدريد استهل سلسلة لقاءاته الودية خلال معسكره الإعدادي بالولايات المتحدة، بالفوز 3 / 2 على ميلان الإيطالي في 24 يوليو الماضي، قبل أن يتغلب 2 / صفر على مانشستر يونايتد الإنجليزي بعدها بثلاثة أيام، ثم خسر أمام برشلونة يوم الأحد الماضي، ليختتم جولته في أمريكا بالخسارة أمام يوفنتوس.