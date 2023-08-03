دراسة: 18% من اللاجئين الأوكرانيين القادرين على العمل بألمانيا يعملون بالفعل حاليا

أظهرت دراسة حديثة بألمانيا، أن نحو 18% من جميع اللاجئين الأوكرانيين القادرين على العمل يعملون بالفعل حاليا بألمانيا، ويشارك حاليا 57% منهم في دورات تعلم اللغة الألمانية.

وذكر معهد أبحاث سوق العمل والتوظيف بمدينة نوربنرج الألمانية، اليوم الخميس في الدراسة، أن معدل التوظيف بين اللاجئين الأوكرانيين يبلغ 28% بالنسبة للأشخاص الموجودين في ألمانيا حاليا منذ 12 شهرا أو أكثر.

وأضاف المعهد، أن 68% من اللاجئين الأوكرانيين في عمر العمل لديهم اختبارات جامعية، و16% آخرين لديهم تدريب مهني.

ويبلغ متوسط الأجر الشهري للاجئين الأوكرانيين العاملين بدوام كامل في ألمانيا 2550 يورو، بحسب المعهد، ويقل بذلك بنحو ألف يورو على متوسط الربح الشهري لجميع العاملين بدوام كامل في ألمانيا.

ومن جانبها، قالت يوليا كوسياكوفا رئيسة قسم أبحاث الهجرة والاندماج وأبحاث سوق العمل العالمية بالمعهد، إنه يمكن توقع اندماج سريع بعد انتهاء الدورات، في ظل ارتفاع نسبة المشاركة في دورات تعلم اللغة والاندماج.