ميهو كودرو يعود لتدريب منتخب البوسنة والهرسك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الاتحاد البوسني لكرة القدم، اليوم الخميس، تعيين ميهو كودرو في منصب المدير الفني للمنتخب الأول.

وجاء تعيين كودرو ، القائد السابق لمنتخب البوسنة والهرسك، في المنصب بعد 15 عاما من توليه تدريب الفريق لفترة وجيزة.

وقال فيكو زيليكوفيتش رئيس الاتحاد البوسني لكرة القدم:"كوردو يمتلك المعرفة والمؤهلات اللازمة لتأهل فريقنا إلى يورو 2024"، مشيرا إلى أنه تم اختياره بالإجماع من خلال أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد.

ورحل كودرو عن تدريب منتخب البوسنة في 2008، بعد خمسة أشهر فقط من توليه المهمة، بعد رفضه قيادة الفريق خلال مباراة ودية أمام إيران بدلا من خوض مواجهة ودية أخرى أمام بولندا".

وقال كودرو: "أثق في قدراتي وكفاءة الجهاز المعاون واللاعبين، لا يوجد شك في قدرتنا على المضي قدما في التصفيات الأوروبية، وإعادة الثقة إلى اللاعبين واستعادة ثقة الجمهور".

ويحتل منتخب البوسنة المركز الرابع بالمجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024 بألمانيا، بعد أن خسر ثلاث مرات في أول أربع مباريات بالتصفيات.