موجة الحر مستمرة في كوريا الجنوبية والعظمى تصل إلى 38 درجة مئوية

قالت إدارة الأرصاد الجوية الحكومية في كوريا الجنوبية إنه من المتوقع أن تزداد حدة موجة الحر الحارقة التي تجتاح البلاد منذ أكثر من أسبوع اليوم الخميس ، مع ارتفاع درجات الحرارة القصوى إلى ما بين 33 درجة مئوية و38 درجة مئوية في جميع أنحاء البلاد.

وأضافت الإدارة أن الضغط العالي الحار والرطب في شمال المحيط الهادئ غطى البلاد بالكامل ، مما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة القصوى فوق 35 درجة مئوية في معظم المناطق خلال اليوم، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وذكرت أن درجات الحرارة خلال النهار ستصل إلى 35 درجة مئوية في سول وأولسان ودايجون و33 درجة مئوية في إنتشيون و36 درجة مئوية في دايجو وجوانج جو و34 درجة مئوية في بوسان، مضيفة أن درجات الحرارة المحسوسة ستكون أعلى ببضع درجات.

وقالت إنه بسبب عدم الاستقرار الجوي ، ستكون هناك زخات عرضية في جميع أنحاء البلاد ، حيث يصل هطول الأمطار إلى 30 مليمترا في الساعة.