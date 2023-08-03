مصادر يونانية: قلقون بشأن الزيادة الكبيرة في عدد المهاجرين العابرين من تركيا

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أفادت مصادر بالحكومة اليونانية، اليوم الخميس، بأن البلاد شهدت زيادة كبيرة في عدد المهاجرين الذين يحاولون العبور من تركيا إلى الجزر اليونانية في الأيام الأخيرة.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، أن هذه المسألة طُرحت في اجتماع خاص للوزراء وقوات الأمن برئاسة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أمس الأربعاء.

وقال خفر السواحل اليوناني، في بيان، إن 3 قوارب قد تم توصيلها إلى بر الأمان بين يومي الإثنين والأربعاء.

وكان أحدها قبالة جزيرة ساموس وعلى متنه 43 شخصا وآخر بالقرب من كيوس وعلى متنه 17 راكبا وقاربان قبالة ليسبوس على متنهما 26 و40 راكبا.

وأضاف خفر السواحل، أنه في معظم الحالات كان المهاجرون يقومون بإتلاف القوارب عندما يقترب منهم خفر السواحل.

وهذا يعني أن قواربهم أصبحت محطمة، ويجب استقبالهم.

وأشار خفر السواحل، إلى القبض على 3 رجال يشتبه في أنهم المهربون.