إخواني منشق: العصر الذهبي للجماعة الإسلامية تغير بعد مقتل رئيس جناحها العسكري طلعت ياسين

قال محمد كروم، الباحث في الحركات الإسلامية، وأحد المنشقين عن جماعة الإخوان، إنه تربى على أفكار الجماعة وتأثر بها، مشيرًا إلى أن عمه الأكبر الدكتور حسنين كروم، القيادي الناصري البارز، الوحيد الذي نصحه بخطأ هذا الفكر.

وأضاف خلال حوار مع برنامج «الشاهد»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن عمه حاول إبعاد أبيه عن طريق الجماعة لكنه كان رافضا بشدة، معقبًا: «كنت أنظر إلى عمي على أنه رجل كافر بعيد عن شرع الله، حتى ألقي القبض عليّ».

وتابع أنه اقتنع بفكر تنظيم الجهاد لأن المحيط كان يشجع على ذلك، مضيفًا: «ألقي القبض على والدي سنة 1992، وحكم عليه بالسجن 13 سنة، وكنت في هذا الوقت في الزاوية الحمراء، وكانت الجماعات تعرفني وتحاول استقطابي».

واستطرد: «انضممت في البداية للإخوان ثم صدمت بمنهجهم ورفضته، وتركتهم، ثم التقيت بالجماعة الإسلامية في الزاوية الحمراء ولازموني، وكنت أزور والدي أسبوعيا في السجن، وكانت الزيارة تمتد 8 ساعات يتحكم فيها المساجين كليا وليس الأمن».

وذكر أن «العصر الذهبي للجماعات الإسلامية كان في الثمانينات حتي عام 1994، إلا أنه بعد عام 1994 تغير الوضع وذلك بعد مقتل طلعت ياسين، رئيس الجناح العسكري للجماعة»، مستطردًا: «عندما وصل هذا الخبر إلى ليمان طره، قال كرم زهدي إنهم (قطعولنا دراعنا) وكانت لحظة فارقة».

وأوضح أنه نشأ في أسرة ملتزمة، منوهًا أن والده سجن والده لمدة عام بعد اغتيال الرئيس محمد أنور السادات، وخرج بعدها متشبعا بفكر الجماعة الإسلامية.

وذكر أن والده ظل فترة متصلا بالشيخ إبراهيم عزت، حتى شهدت الأسرة عليه بعض التحولات غير المعتادة، معقبًا: «سبب هذه التحولات كان الشيخ عبدالله السماوي، وكان عنصرا مهما مؤثرا في الحركة الإسلامية في الستينات والسبعينات، وكان مفتيا لعدد من الحركات الإسلامية».

ولفت إلى أن «التنظيم انقسم إلى قسمين عندما وقعت أحداث الأمن المركزي، فمنهم من رأى استغلال الفرصة والأجواء وتنفيذ عمليات تضعف النظام، ومنهم من رأى التريث لعدم اكتمال التنظيم».

واختتم: «لكنهم تحركوا واستغلوا الانفلات الأمني، وحلقوا لحاهم في هذا الوقت ونفذوا سلسلة من العمليات الكبيرة، وهم من أشعلوا النار في عدد من الملاهي الليلية، والكنيسة الفرنساوي، وقبض عليهم بعدها، وتم السيطرة على التنظيم».