كررت لاعبات منتخب كرة القدم الأمريكي للسيدات، للمرة الثالثة رفضهن ترديد نشيد بلادهم الوطني لدى عزفه، قبل بدء منافسات كأس العالم للسيدات المقامة حاليا في نيوزيلندا.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، اليوم الخميس، رفضت سبع لاعبات من منتخب الولايات المتحدة الأمريكية ترديد كلمات النشيد الوطني، ووضعن أيديهن جنبا إلى جنب خلف ظهورهن، قبل بداية مباراتهن أمام المنتخب البرتغالي.

وتكرر هذا التصرف للمباراة الثالثة على التوالي في بطولة كأس العالم للسيدات، ما أثار غضبا بين بعض المشجعين والصحفيين الأمريكيين الذين وصفوه بأنه «عدم احترام».

في المقابل، رفضت اللاعبات الثلاث المتبقيات، وهن القائدة ليندسي هوران والمهاجمة أليكس مورغان، وحارسة المرمى أليسا ناهر، هذا التصرف ورددن النشيد الوطني بحماس.

وفسر موقع givemesport البريطاني هذا التصرف بأنه «احتجاج صامت»، كما رأت صحيفة «ميرور» أن تصرف هؤلاء اللاعبات نابع من الاحتجاج على ما وصفوه «بالظلم الاجتماعي».

يذكر أن هذا الموقف ليس الأول للاعبات أمريكيات يرفضن ترديد النشيد الوطني؛ ففي عام 2020 حدثت واقعة مماثلة بقيادة اللاعبة المخضرمة ميغان رابينو، وذلك لأسباب مشابهة، حيث تطالب رابينو وبعض من زميلاتها بالمساواة الاجتماعية؛ خاصة فيما يتعلق بأجور لاعبات كرة القدم مقارنة بنظرائهن من اللاعبين، بالإضافة إلى قضايا أخرى.