زراعة الشيوخ: زيادة تكاثر الحشرات نتيجة ارتفاع الحرارة يُسبب أزمة غذاء

قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن ما يشهده العالم من تغيرات مناخية جوهرية، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة، كان له تأثيره السلبي على إفريقيا ومصر بالدرجة الأولى.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مصر جديدة»، تقديم الإعلامية إنجي أنور، والمذاع على قناة «إي تي سي»، مساء الأربعاء، أن ارتفاع درجات الحرارة بشكلها غير المسبوق خلال السنوات الأخيرة، وبشكل خاص هذا العام، يزيد من تكاثر الحشرات، محذرًا من أثر ذلك على المحاصيل الزراعية وبالتالي ستتسبب في أزمة غذاء.

ووجه عدة نصائح للمزارعين، من بينها ضرورة عدم ري الأراضي في فترات النهار؛ لما يمثله من خطورة شديدة على المحاصيل الزراعية، إلى جانب ملاحقة فترات الري تباعًا وعدم انتظار جفاف الأراضي تمامًا حتى يعاود ريها، وضرورة إبقاء درجة رطوبة معقولة في الأرض، مشددًا على ضرورة الاهتمام بمقاومة الآفات في الفترة المقبلة؛ لمنع تكاثرها وحماية المحاصيل الزراعية من أثرها السلبي.

ولفت إلى أن هناك تعاونًا بين لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، ووزارة الزراعة والري، من خلال التواصل المستمر، وإمدادها بتوصيات عديدة في مجال التوعية، المتعلقة بالتغيرات المناخية وتأثيراتها في المعاملات الزراعية، واختيار المحاصيل في المناطق المختلفة، والتوجه للمحاصيل التي كانت تعتمد على درجات حرارة عالية، وكانت مطلوبة في مصر بشدة ويتم استيرادها من الخارج بكميات كبيرة.